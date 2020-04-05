اخبار العالم

3135 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 3135 إصابة جديدة بكورونا في تركيا والان مع التفاصيل

الأحد 5 أبريل 2020

سجلت تركيا، الأحد، 3135 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد- 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 27.069.

 

Advertisements

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه إنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 574.

 

 

وأضاف أنه تم إجراء 20 ألفاً و65 فحصاً لمن يشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد- 19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3135 إصابة جديدة بكورونا في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا