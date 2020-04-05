3135 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

الأحد 5 أبريل 2020

سجلت تركيا، الأحد، 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 27.069.



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وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه إنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 574.

وأضاف أنه تم إجراء 20 ألفاً و65 فحصاً لمن يشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد- 19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية.