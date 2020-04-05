شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يدخل المستشفى بعد ظهور أعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد، إن بوريس جونسون في المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان: "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".