شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يدخل المستشفى بعد ظهور أعراض «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان: "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".
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