شكرا لقرائتكم خبر عن 357 وفاة إضافية في المستشفيات الفرنسية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرنسا اليوم، تسجيل 357 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 8,078 حالة وفاة. وتشمل الحصيلة 5,889 مريضاً توفوا في المستشفيات و2,189 شخصاً توفوا في دور المسنّين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.

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