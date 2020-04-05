شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم في مؤتمر صحفي، إن هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.