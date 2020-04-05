شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم 20 كيلو في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني إحرازه تقدماً ميدانياً في شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، عقب مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، إن وحدات من الجيش اليمني تمكنت من التقدم قرابة 20 كيلو متر وصولًا إلى منطقة القشع والخسف شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأضاف البيان الذي بثه المركز أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح وأسر 17آخرين.

كما استعاد الجيش اليمني خلال المعارك 3 عربات وعدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.

وبالتزامن مع المعارك استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في المنطقة منها 3 عربات تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى المليشيات شرقي الحزم ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كان على متنها من عناصر المليشيا.