شكرا لقرائتكم خبر عن 17 إصابة جديدة بـ«كورونا» ترفع الإجمالي إلى 2402 والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة (17) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن، تعافت منها - ولله الحمد - (488) حالة. وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 إصابة جديدة بـ«كورونا» ترفع الإجمالي إلى 2402 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.