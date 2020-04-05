شكرا لقرائتكم خبر عن 17 إصابة جديدة بـ«كورونا» ترفع الإجمالي إلى 2402 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن، تعافت منها - ولله الحمد - (488) حالة.
وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .
كانت هذه تفاصيل خبر 17 إصابة جديدة بـ«كورونا» ترفع الإجمالي إلى 2402 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.