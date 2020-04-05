صحة كركوك تعلن شفاء اربعة مصابين بكورونا

اعلنت دائرة صحة كركوك، الاحد، عن شفاء اربعة مصابين بكورونا.
وقال مدير عام الدائرة وكالة زياد خلف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تم مساء اليوم بعد الساعة العاشرة والنصف، اخراج اربعة مواطنين من مركز التدبير الوبائي في الحي الصناعي في كركوك بعد تماثلهم للشفاء من فايروس كورونا".
واضاف ان "من بين الذين تماثلوا للشفاء هو اول اصابة سجلت في كركوك مطلع شهر اذار الماضي".
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