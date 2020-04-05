الشابندر يغرد بشأن تكليف الزرفي وترشيح الكاظمي

غرد السياسي العراقي عزت الشابندر، الاحد، بشأن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء وترشيح مصطفى الكاظمي للمنصب.

وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "احترم عدنان الزرفي واقدر اصراره، واحترم مصطفى الكاظمي واقدر اعتذاره".

واضاف "احتقر من رفض الاول علنا ونسق معه سرا، واحتقر من اتهم ورفض الثاني ليلا ثم عاد يبرئه ويرشحه نهارا".

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وتابع "خاب من تمسك بكم وفاز من نأى بنفسه عنكم، فبئس القوم انتم".

يذكر انه تم سابقا ترشيح مصطفى الكاظمي الى منصب رئيس الوزراء لكنه اعتذر عن ذلك والتي تم ذكرها في تغريدة الشابندر اعلاه، الا انه اعيد ترشيحه الان للمنصب مرة اخرى من قبل بعض الكتل التي اتقفت عليه بشكل شبه نهائي ليكون بديلا عن الرئيس المكلف عدنان الزرفي، بحسب ما ذكره مصدر سياسي، ومازالت المفاوضات السياسية جارية بشأنه.