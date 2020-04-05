عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيما حجزت ٨٠٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٦٢٦٠ غرامة".
واكدت انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، داعية "الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون".
وشددت على "التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول".
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