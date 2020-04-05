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مدينة الطب تعلن شفاء حالتين من المصابين بفايروس كورونا

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اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاحد، عن شفاء حالتين من المصابين بفايروس .

وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مصابين اثنين بفايروس كورونا تم شفاؤهما اليوم".

 

واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية كانت سالبة اي انها خالية من الفايروس".

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