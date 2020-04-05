مدينة الطب تعلن شفاء حالتين من المصابين بفايروس كورونا

اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاحد، عن شفاء حالتين من المصابين بفايروس كورونا.
وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مصابين اثنين بفايروس كورونا تم شفاؤهما اليوم".
واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية كانت سالبة اي انها خالية من الفايروس".
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