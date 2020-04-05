وفاة رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل جراء كورونا

توفي رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن تحالف القوى الوطنية، الخميس الماضي، إصابة رئيسه محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد.

وقال التحالف على فيسبوك: "إن نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل إيجابية وهو في حالة مستقرة ويتماثل للشفاء".

وكان جبريل يعاني من مشاكل في القلب وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس التاجي.

وولد جبريل عام 1952، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1975، كما حصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج الأمريكية عام 1980، بالإضافة للدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984.





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وتولى رئاسة المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي، عقب اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط.

كما أسس تحالف القوى الوطنية عام 2012 وقت الإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني العام، إلى أن جرى تحويل التحالف إلى حزب سياسي في فبراير/شباط من العام الماضي.

وشغل الراحل كذلك منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد نظام القذافي.

وتعليقا على وفاة جبريل، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: فقدنا اليوم الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة".

وأضاف في تغريدة على تويتر "صادق العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان، عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه".

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم 27 مارس/آذار الماضي، عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحليلها معمليا لفيروس كورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية وهو الدكتور محمود جبريل، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها.



وأعلنت مصر في آخر إحصاء لها عن بلوغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا الجديد 1070 حالة، بينهم ٧١ وفاة.