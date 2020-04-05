ملكة بريطانيا تؤكد أن بلادها ستتجاوز أزمة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية: إن الجميع يعيش فترة تحدٍّ كبير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن بلادها ستتجاوز هذه الأزمة.



وفي حديث نادر بثته محطات التلفزيون والإذاعة مساء الأحد، وجّهت ملكة بريطانيا الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: أشكر كل من يبقون في منازلهم لأنهم يساعدون في حماية الضعفاء، ويجنبوننا انتشار فيروس كورونا.

وتابعت: "سنتجاوز الأزمة، وآمل أن يشعر المواطنون بالفخر في المستقبل حين يتذكرون كيف واجهوا وباء كورونا".

واستندت الملكة البالغة 93 عاما إلى تجربتها إبان الحرب العالمية الثانية حين توجّهت إلى الأشخاص الذين اضطروا للانفصال عن عائلاتهم وأصدقائهم بالقول: "سنلتقي مجددا".

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ويأتي خطاب الملكة بعد نحو أسبوع من إعلان إصابة ولي عهدها الأمير تشارلز أمير ويلز بالفيروس ودخوله الحجر الصحي.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 4934 بعد تسجيل 621 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الفحوصات الإجمالية بلغ 195524 فحصا جاءت نتيجة 47806 منهم إيجابية.

وكانت الحكومة، حذرت السبت، من أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان استمرارا في ارتفاع معدل الوفيات جراء فيروس كورونا.

وقالت إن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، يوضح أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم الإسراع في وتيرة إنشاء مراكز طبية مخصصة للطوارئ، لمكافحة انتشار العدوى.