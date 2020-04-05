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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هايتي تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت هايتي، الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل يبلغ من العمر 55 عاما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.
وأفادت وزارة الصحة في هايتي بأن الرجل كان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكان بين 21 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في البلد الذي تهيمن فئة الشباب على سكانه.
وتم إجراء 218 فحصا فقط لـ"كوفيد-19" في هايتي منذ تأكدت أول إصابتين في 19 آذار/مارس، ما أثار انتقادات من دوائر الصحة الوطنية لطريقة تعاطي الحكومة مع الوباء.
ومنذ ظهر الفيروس أول مرة، أعلنت الحكومة عن إجراءات مشددة لاحتوائه، لكن لم يتم اتباعها أو فرضها بشكل مشدد، وكثيرا ما يتم خرق الحظر خصوصا في وسائل النقل العام المكتظة.
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