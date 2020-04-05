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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3135 إصابة جديدة بكورونا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت تركيا، الأحد، 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 27.069.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه إنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 574.
وأضاف أنه تم إجراء 20 ألفاً و65 فحصاً لمن يشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد- 19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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