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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت فلسطين إصابتين جديدتين لترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 228 حالة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في إيجاز للصحفيين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن الحالة الأولى لفتاة عشرينية مخالطة في قرية أرطاس، والحالة الثانية لمواطن من قرية تقوع أخذت من عينة عشوائية.
وأعلن "ملحم" أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء د.محمد إشتية أشاد فيه بجهد الحكومة في مواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى أن الحكومة على مستوى المسؤولية.
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