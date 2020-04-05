- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسيرة تركية تقصف شحنة معدات طبية خاصة بكورونا غرب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
استهدفت طائرة تركية مسيرة، الأحد، طائرة شحن تابعة للجيش الوطني الليبي، كانت تحمل مساعدات طبية لمستشفيات المنطقة الغربية.
ووفقا لــ "العين الإخبارية" قالت بأن الطائرة التركية أطلقت نيرانها على منازل المدنيين بمنطقة الغرارات شرق ترهونة شمال غرب ليبيا.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش: تم استهداف طائرة شحن بمطار ترهونة أرسلتها الحكومة الليبية لمساعدة مستشفيات المنطقة الغربية، وكانت تحمل الطائرة مستلزمات طبية عاجلة لمكافحة وباء كورونا.
وأضافت الشعبة في بيان أن استهداف طائرة الشحن جاء عقب تكثيف القيادة العامة للجيش الوطني لجهودها على تجهيز مُستشفياتٍ ميدانية في المنطقة الغربية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19 والحد من انتشاره.
وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة الفيروس، تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية، وتطالب الجهات المسؤولة الليبية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الوباء.
كما أعلنت إغلاق حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.
واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار الفيروس، من بينها إغلاق المساجد، فيما فرضت وزارة الداخلية حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف والمكلفة بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة تركية تقصف شحنة معدات طبية خاصة بكورونا غرب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.