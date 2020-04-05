الإفتاء توضح حقيقة فتوى إفطار رمضان هذا العام في ظل كورونا

كشفت دار الافتاء المصرية، صحة ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها أصدرت فتوى تتعلق بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستتثنائية.

وكتبت دار الافتاء عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “لم ننشر أو نصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح”.

أعلنت دار الافتاء المصرية، تقديم خدمة البث المباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للإجابة عن الأسئلة الخاصة بفيروس كورونا من الناحية الشرعية.

وكتبت دار الافتاء عبر صفحتها: “بداية من الأربعاء 25-3-2020 ستكون خدمة البث المباشر على صفحة الدار الساعة الواحدة ظهرًا على أن يخصص النصف ساعة الأولى منها للإجابة عن الأسئلة الخاصة بفيروس كورونا من الناحية الشرعية وقد تمتد الخدمة لأكثر من ساعة على حسب عدد الأسئلة”.