إسبر يدعم قرار سلاح البحرية الأميركي بإقالة قائد حاملة طائرات تفشى فيها كورونا

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، دعمه لقرار سلاح البحرية بإقالة قائد حاملة طائرات تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، بعد مطالبته باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.
ولفت إسبر إلى أن "القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي، اتخذ قراراً حازماً وصعباً"، لافتاً إلى أنه "لديه إيمان كامل وثقة به وبقيادة البحرية وأؤيد قرارهم".
وكان مودلي أعفى كروزير من قيادة حاملة الطائرات البالغ عدد أفرادها 5000، بعد رسالة لاذعة له، تم تسريبها لوسائل الإعلام، طالب فيها بتشديد الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا على الحاملة.
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