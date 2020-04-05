سلطات تركيا تعفي العمال الشباب من قرار العزل الإلزامي

قررت السلطات في ​تركيا​ إعفاء العمال الشباب، بمن فيهم العاملون في قطاع الزراعة، من قرار الحجر الإلزامي الذي جاء في سياق تشديد اجراءات مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

واتخذ الرئيس ​رجب طيب اردوغان​ في وقت سابق قرارا بفرض حجر الزامي على جميع من تقل أعمارهم عن عشرين عاما اعتبارا من منتصف الليل، ضمن حزمة تدابير وقائية.

ويشمل الحجر الإلزامي أيضا من تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون أمراضا مزمنة.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات بكوفيد-19 في البلاد إلى 574 بعدما توفي 73 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق أرقام نشرها وزير الصحة فخر الدين قوجة.