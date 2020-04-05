الجيش الليبي: مقتل 41 فرداً من قوات حكومة الوفاق في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل "41 فرداً من قوات حكومة الوفاق بمحاور وادي الربيع والمشروع جنوب العاصمة الليبية طرابلس".
ولفتت الشعبة، في بيان، إلى أن "الوحدات العسكرية أبطال الكتيبة 128 مشاة، قامت بالتصدي لهذا الهجوم الغادر بكل بسالة وألحقوا العدو خسائر كبيرة، ولاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين خلفهم جثث قتلاهم".
وفي وقت سابق، أطلق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا بهدف إرساء السلام.
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