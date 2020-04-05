الملكة إليزابيث إلى البريطانيين: التاريخ سيذكر جهودكم في مواجهة كورونا

أشارت ملكة ​بريطانيا​ اليزابيث الثانية، إلى أن " الانضباط الذاتي والتصميم الهادئ مع روح الفكاهة والشعور بالزمالة، لا تزال من ميزات هذا البلد"، مشددةً على أن "إن التاريخ سيذكر جهودكم في مواجهة ​فيروس كورونا​".

ولفتت الملكة إلى أن هذا الوقت يزداد صعوبة، "هو زمن اضطراب في حياة بلدنا جلب الحزن للبعض وصعوبات مالية لكثيرين، وتغيرات هائلة في الحياة اليومية لنا جميعا".

كما شددت على انها "تأمل في السنوات المقبلة أن يكون الجميع قادرين على أن يفخروا بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي، والذين يأتون بعدنا سيقولون إن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء".