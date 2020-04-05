تسجيل 17 حالة جديدة بكورونا في السعودية ليرتفع العدد الى 2402 حالة

أعلنت سلطات السعودية عن "تسجيل 17 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ في السعودية ليرتفع العدد الى 2402 حالة". وفي وقت سابق كشفت ​وزارة الصحة السعودية​ أن "نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47 بالمئة، فيما تبلغ نسبة غير السعوديين 53 بالمئة". وارتفعت حالات الشفاء في السعودية من 420 إلى 488، ما يعني تسجيل 68 حالة شفاء من المرض في وقت سابق.

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