الصحة البريطانية: لدينا ما يكفي من قدرة الرعاية الحرجة لمعالجة مرضى كورونا

أكد ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، أن "​بريطانيا​ لا تزال لديها ما يكفي من قدرة الرعاية الحرجة، لعلاج المرضى الذين يعانون من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، موضحاً أنه "من المتوقع أن تكون أكثر من نصف أجهزة التنفس البالغ عددها 18 ألفاً، ضرورية عندما يبلغ انتشار الوباء ذروته".

وأشار هانكوك، في مؤتمر صحفي، إلى أنه "يوجد حاليًا أكثر من 2336 سريرًا للعناية الحرجة الاحتياطية في ​إنكلترا​، وأكثر من 9000 من أجهزة إنعاش متاحة الآن لمرضى كورونا الذين يتلقون الرعاية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بفضل الجهد الوطني لزيادة القدرات".

كما شدد على أن "300 جهاز تنفس جديد وصل في نهاية هذا الأسبوع من المصنعين الصينيين، وفي حين يعمل كان المصنعون البريطانيون على تطوير أجهزة جديدة".