أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن "بريطانيا لا تزال لديها ما يكفي من قدرة الرعاية الحرجة، لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه "من المتوقع أن تكون أكثر من نصف أجهزة التنفس البالغ عددها 18 ألفاً، ضرورية عندما يبلغ انتشار الوباء ذروته".
وأشار هانكوك، في مؤتمر صحفي، إلى أنه "يوجد حاليًا أكثر من 2336 سريرًا للعناية الحرجة الاحتياطية في إنكلترا، وأكثر من 9000 من أجهزة إنعاش متاحة الآن لمرضى كورونا الذين يتلقون الرعاية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بفضل الجهد الوطني لزيادة القدرات".
كما شدد على أن "300 جهاز تنفس جديد وصل في نهاية هذا الأسبوع من المصنعين الصينيين، وفي حين يعمل كان المصنعون البريطانيون على تطوير أجهزة جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البريطانية: لدينا ما يكفي من قدرة الرعاية الحرجة لمعالجة مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.