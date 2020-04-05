ترامب يعلن ولايتي داكوتا الجنوبية وديلاوير منطقتي كوارث بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ولايتين أميركيتين جديدتين، هما داكوتا الجنوبية وديلاوير، منطقتي كوارث على خلفية انتشار ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19". ووجه ترامب برنامج المساعدة الفدرالي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة المركزية والسلطات المحلية لمواجهة جائحة "كوفيد-19" المستمرة في ​الولايات المتحدة​. وأوضح أن التمويل الفدرالي، بما فيه التمويل المباشر من برنامج المساعدة الفدرالي، في متناول الدولة وأجهزة الحكم المحلية وكذلك بعض المنظمات غير الربحية، من أجل اتخاذها "إجراءات وقائية طارئة" في جميع المناطق المتضررة من العدوى.

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