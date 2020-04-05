وسائل إعلام بريطانية: إدخال جونسون إلى المستشفى لإجراء فحص كورونا

أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أنه تم إدخال رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المستشفى، لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشددت الحكومة البريطانية على أنه "تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام".
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق، أن جونسون مصاب بفيروس كورونا، ويعاني من أعراض خفيفة وسيعزل نفسه في "داونينغ ستريت"، موضحةً أنه "سيظل مسؤولا عن معالجة الحكومة للأزمة".
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