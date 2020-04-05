السلطات البريطانية: جونسون سيقضي الليلة بالمستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات

أفادت السلطات البريطانية بأن رئيس تالوزراء بوريس جونسون سيقضي الليلة في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت في وقت سابق من هذا اليوم، إلى أنه تم إدخال رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المستشفى، لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
من جهتها، شددت الحكومة البريطانية على أنه "تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام".
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