اكد وزير الصحة ​حمد حسن​، في كلمة له خلال لقائه وفد "لجنة ​العفو العام​"، "الحرص على حياة جميع اللبنانيين، في محاربة ​كورونا​ ومنهم المساجين الذين تكتظ بهم السجون، من هنا أتت مطالبتنا بالتخفيف ما أمكن من أعداد المساجين، وبخاصة المرضى والمسنين، سواء أكان ذلك من خلال مرسوم العفو الخاص، الذي يصدره ​رئيس الجمهورية​، والذي تبحث اللجان المختصة في آلياته ومضامينه، أم من خلال إقرار ​مجلس النواب​ لقانون العفو العام"، مشيرا الى "اننا نناشد دائما المعنيين الإسراع في إنصاف المسجونين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: حريصون على حياة المساجين لذلك نطالب بتخفيف الأعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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