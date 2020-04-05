صيادلة التقدمي: لإضراب تحذيري غدا لمدة ساعتين

تمنى قطاع الصيادلة في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، على جميع الصيادلة التوقف عن العمل لساعتين غدا "كإضراب تحذيري قابل للتصعيد"، مطالبا المعنيين بالتحرك الفوري لوقف التعديات على الصيدليات.
وفي بيان له، لفت إلى أن "مهنة الصيدلة هي إحدى ركائز المنظومة الصحية في لبنان، وفي ظل التعديات التي تطال الجسم الصيدلي في الآونة الأخيرة، وآخرها كان اليوم على صيدلية "نانا" في الشويفات، وبما أن استمرار فتح الصيدليات أساسي للعمل في خدمة المجتمع، يجب على الدولة وكل من يعنيهم الأمر من أجهزة وقوى أمنية وشرطة بلدية التحرك الفوري لوقف هذا المسلسل المتكرر من السرقات والاعتداءات وتأمين الحماية المطلوبة لقطاع الصيدلة".
وأوضح أنه "من موقع المسؤولية، يتمنى قطاع على جميع الصيادلة التوقف عن العمل غدا عن العمل من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية بعد الظهر. على أن يعتبر ذلك بمثابة اضراب تحذيري قابل للتصعيد".
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