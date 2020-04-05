وزيرة العمل: اتخذنا عدة اجراءات لمساعدة المؤسسات على دفع أجور موظفيها

شكرت وزيرة العمل ​لميا يمين​، في حديث تلفزيوني كل العاملين على الأرض في مواجهة ​فيروس كورونا​، مؤكدة أن "لبنان يمر بظروف استثنائية نتيجة انهيار ​الوضع الاقتصادي​ بغض النظر عن الوضع المستجد نتيجة كورونا.

وشددت يمين على أن "أولويتنا في الوزارة هي المحافظة على حقوق الأجراء دون المس بأرباب العمل، وهذه المرحلة تتطلب تضامنا اجتماعيا من الجميع، ونحن كوزارة لنا سلطة وصاية على ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ اتخذنا عدة اجراءات لمساعدة المؤسسات على دفع أجور موظفيها، ومنها تمديد مهلة الاشتراكات وبراءات الذمة".

من جهة أخرى، رأت يمين أن "صرف بعض الاجراء في هذه الظروف وهو صرف مجحف، ونتابع في الوزارة كل الشكاوى في هذا الشأن"، مشيرة الى ان "​وزارة العمل​ قدمت لائحة ل​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بكل الاشخاص الذين خسروا وظائفهم في الفترة الممتدة من 17 ىتشرين الاول 2019 حتى اليوم".