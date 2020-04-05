النشرة تواصلت مع القصيفي وعبد الصمد لمتابعة تصريح فهمي

بعد أن كان وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ قد أعلن، في حديث تلفزيوني، أن العاملين في المواقع الإلكترونية غير مستثنين من الإجراءات القائمة خلال مرحلة التعبئة العامة، أجرت "النشرة" إتصالاً مع نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​، الذي تابع الموضوع مع وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، كما أجرت "النشرة" إتصالاً آخر مع وزيرة الإعلام من أجل التأكيد على أهمية معالجة الأمر.

وقد كانت هذه المسألة، نظراً إلى البلبلة التي أثارتها، موضوع سلسلة من الإتصالات السريعة، الأمر الذي دفع الوزير فهمي إلى توضيح موقفه، والتأكيد أن المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تقوم بعمل صحفي إخباري ينطبق عليها الاستثناء الحاصل بالعاملين في المجال الصحفي.