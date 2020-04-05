الديمقراطي اللبناني استنكر عملية السرقة من صيدلية في الشويفات

استنكرت دائرة الشويفات في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، في بيان، "عملية السرقة التي تعرضت لها صيدلية نانا في المدينة بعد ظهر اليوم"، معربة عن تخوفها من "ازدياد مثل هذه الأفعال في الأيام و الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن".
ودعت "الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى كشف الفاعلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما والتشدد في فرض الأمن والأمان بين المواطنين وفي كل النطاق البلدي لمدينة الشويفات".
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