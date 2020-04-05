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الديمقراطي اللبناني استنكر عملية السرقة من صيدلية في الشويفات

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استنكرت دائرة الشويفات في "​الحزب الديمقراطي اللبناني​"، في بيان، "عملية السرقة التي تعرضت لها صيدلية نانا في المدينة بعد ظهر اليوم"، معربة عن تخوفها من "ازدياد مثل هذه الأفعال في الأيام و الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن".

ودعت "​الأجهزة الأمنية​ والقضائية المختصة إلى كشف الفاعلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما والتشدد في فرض الأمن والأمان بين المواطنين وفي كل النطاق البلدي ل​مدينة الشويفات​".

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