النشرة: مغترب في أبيدجان يشكر السفير رجي والحكومة على الاجراءات المميزة لإجلاء اللبنانيين من الخارج

حصلت "​الخليج 365​" على مقطع مصور للشاب ال​لبنان​ي المغترب في أفريقيا سمير أسمر من على متن الطائرة القادمة من ​أبيدجان​ إلى لبنان.

وأثنى أسمر على الجهود التي تقوم بها سفارة لبنان في ابيدجان بشخص السفير يوسف رجي والقنصل اللبناني أيضا، مؤكدا أن "السفير والقنصل يساعدان اللبنانيين هنا بشكل مباشر".

ورأى أسمر أن "الأخبار الآتية من بيروت عن الاجراءات التي تقوم بها ​وزارة الصحة​ في ​مطار بيروت​ ترفع الرأس والتعاطي يتم بطريقة محترفة جدا"، شاكرا "​الحكومة اللبنانية​ وكل الجهات اللبناني على الجهود التي يقومون بها لإجلاء اللبنانيين من الخارج".