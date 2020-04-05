حصلت "الخليج 365" على مقطع مصور للشاب اللبناني المغترب في أفريقيا سمير أسمر من على متن الطائرة القادمة من أبيدجان إلى لبنان.
وأثنى أسمر على الجهود التي تقوم بها سفارة لبنان في ابيدجان بشخص السفير يوسف رجي والقنصل اللبناني أيضا، مؤكدا أن "السفير والقنصل يساعدان اللبنانيين هنا بشكل مباشر".
ورأى أسمر أن "الأخبار الآتية من بيروت عن الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في مطار بيروت ترفع الرأس والتعاطي يتم بطريقة محترفة جدا"، شاكرا "الحكومة اللبنانية وكل الجهات اللبناني على الجهود التي يقومون بها لإجلاء اللبنانيين من الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مغترب في أبيدجان يشكر السفير رجي والحكومة على الاجراءات المميزة لإجلاء اللبنانيين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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