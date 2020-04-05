مستشفى بشري: ارتفاع عدد الاصابات في القضاء إلى 35

أعلنت ادارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان، أنه "من أصل 26 اختبار PCR، بلغ عدد الحالات الايجابية 12، ليرتفع العدد في قضاء بشري إلى 35".
وتوجهت إلى أهالي قضاء بشري بنداء: "المستشفى، البلديات، الأطباء، الرسميون، جميعهم يريدون مصلحتكم، ما زلنا قادرين على أن نحصر انتشار الفيروس، رجاء ابقوا في منازلكم".
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