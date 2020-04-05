مستشفى بشري: ارتفاع عدد الاصابات في القضاء إلى 35

أعلنت ادارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان، أنه "من أصل 26 اختبار PCR، بلغ عدد الحالات الايجابية 12، ليرتفع العدد في ​قضاء بشري​ إلى 35".

وتوجهت إلى أهالي قضاء بشري بنداء: "المستشفى، البلديات، الأطباء، الرسميون، جميعهم يريدون مصلحتكم، ما زلنا قادرين على أن نحصر انتشار الفيروس، رجاء ابقوا في منازلكم".