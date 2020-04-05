عبود: يجب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في التعاطي مع ازمة كورونا

أشار الوزير السابق ​فادي عبود​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "​الحكومة​ فرضت على جميع ​المصانع​ في ​لبنان​ ان تُنتج بنسبة 30 بالمئة فقط"، لافتا إلى ان "القرار فيما يتعلق بسير المركبات في لبنان استثنى ​شاحنات​ ​الريجي​ الذي توزع السموم "الدخان" بينما يطال القرار شاحنات توزيع الالبان والاجبان مثلا".

وأوضح عبود أن "الاجراءات الصحية ضرورية جدا وهي مقبولة ولكن لا يمكن ان تدار الامور بعقلية عسكرية على الطريقة العثمانية"، مؤكدا انه "لا يجوز التعاطي مع ازمة ​كورونا​ بطريقة خاطئة بل يجب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى".

وشدد عبود على وجوب اصدار قرار بفتح جميع المصانع التي تنتج الحاجات الاساسية، كما يجب ان يتم التمييز بين الانتاج الوطني وبين التجول في الطرقات من دون سبب.