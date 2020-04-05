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هبوط الطائرة الآتية من ابيدجان في مطار بيروت الدولي

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هبطت الطائرة الآتية من ​أبيدجان​ والتي تقل مغتربين لبنانيين، في هذه الأثناء، في ​مطار بيروت الدولي​.

وسيخضع ركاب الطائرة، وهي الثالثة اليوم، للاجراءات نفسها التي اتبعت مع ركاب طائرتي الرياض وأبو ظبي، حيث يشرف الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار على التأكد من الاستمارات الخاصة بالمسافرين والتدقيق بالمعلومات الصحية كافة ومن ثم إجراء فحوصات PCR ليصار بعدها إلى نقلهم بالباصات الى الفنادق المخصصة لهم، ريثما تظهر نتائج الفحوصات.

وقبل ظهر اليوم وصلت الطائرة الّتي تقل اللبنانيّين المغتربين، إلى ​مطار بيروت الدولي​، قادمةً من العاصمة ​​ ​الرياض​.

وفي وقت لاحق وصلت طائرة ثانية آتية من العاصمة الإماراتية ​أبو ظبي​، وعلى متنها نحو 78 راكبًا.

وشهد مطار بيروت منذ ساعات الصباح الأولى، استنفارًا لمختلف الأجهزة الأمنيّة والإداريّة والطبيّة التابعة ل​وزارة الصحة العامة​ في المطار، استعدادًا لاستقبال المغتربين، ضمن المرحلة الأولى الّتي أعدّتها الحكومة لعودتهم. وتوزّعت المهام بدقّة على مختلف الأجهزة لإتمام عمليّة الوصول والمغادرة من المطار، بطريقة سليمة حفاظًا على سلامة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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