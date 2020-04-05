وليد خوري: هناك ترصد لكل الحالات القادمة من الخارج وقد اخذنا كافة الاحتياطات

أشار مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية والإجتماعية ​​وليد خوري​، في حديث تلفزيوني إلى أن "آلية اعادة اللبنانيين من الخارج أخذت وقتا كبيرا لدراستها وتم اليوم اجلاء 396 راكب من الخارج في ظروف استثنائية"، مؤكدا ان "ما حصل اليوم هو اختبار لقدرة الادارة اللبنانية".

وشدد خوري، على ان "هناك ترصدا لكل الحالات القادمة من الخارج وقد اخذنا كافة الاحتياطات في هذا الشأن"، مشيرا الى ان "هناك قدرة استيعابية محددة في الفنادق لدينا واعادة اللبنانيين من الخارج ستتم بشكل متتالي".