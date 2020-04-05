روبوتات تتسلم الشهادات بدلًا من الطلاب المحجورين في المنازل

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قررت جامعة يابانية تخريج أربعة من طلبتها عبر الاستعانة بروتوتات يتحكم بها الخريجيون من منازلهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

في زمن جائحة كوفيد – 19، وتفشي وباء كورونا المستجد، وإجراءات الإغلاق الإلزامي في أغلبية دول العالم، لم ترد جامعة بي بي تي (Business Breakthrough - BBT) اليابانية تأجيل حفل تخرج طلابها، كما لم يكن خيار اجتماعهم في حفل تخرج بالحرم الجامعي ممكنًا، ففكر القائمون على هذا الحفل في طريقة مبتكرة لإجراء الحفل بأمان.

فقد أحيت الجامعة اليابانية حفل تخرج 4 من طلابها باستخدام روبوتات بدلًا منهم، كي لا يكون حفل تخرجهم افتراضيًا. ففي أحد الفنادق اليابانية في شيودا بنواحي طوكيو، استخدمت الجامعة الروبوتات الجديدة التي يحمل كل منها شاشة عرض، تظهر وجهًا من وجوه الطلاب الأربعة مع أذرع لاستلام الشهادات نيابة عن الخريجين، بعدما تم إلباسها عباءات التخرج.

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هذه الروبوتات خاضعة للتحكم عن بُعد، من خلال لوحة أساسية يتحكم الطلاب بها من منازلهم، للحصول على شهادات التخرج. وشارك باقي الخريجين في الحفل من خلال تطبيق زوم (Zoom).

خريجان يحملان شهادتيهما من خلال الروبوتات