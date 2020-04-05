أب وابنته وطبيب.. 3 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى العزل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

احتفل متعافون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بخروجهم من الحجر الصحي بمستشفى قها المركزي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة القليوبية، كأول ثلاث حالات تأكدت سلبية نتائج تحاليلها وتماثلها للشفاء، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

شهد محيط المستشفى احتفالات شارك فيها أطقم الأطباء والتمريض في المستشفى، بمشاركة المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة.

وقال الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحي بقها إن جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى مستقرة، مضيفًا: "أتمنى تعافى جميع المصابين قبل حلول شهر رمضان".

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحالات الثلاث التي خرجت اليوم لطبيب من مدينة بورسعيد، وطفلة ووالدها من مدينة القاهرة، بعد مكوثهم في المستشفى منذ تاريخ يوم 28 مارس.