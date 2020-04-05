محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء الأحد، رسالة لجموع الشعب المصري، من منزله بالقرنة بالأقصر، حول فيروس كورونا.
وطالب فضيلة الإمام الأكبر، في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على"فيسبوك"، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية التي أصدرتها الجهات المعنية.
وتعد هذه هي الرسالة الثانية التي يوجهها شيخ الأزهر، للشعب المصري حول فيروس كورونا، بعد أن وجه الأولى من مكتبة الأزهر بمدينة الأقصر، الأسبوع الماضي.
لينك الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر "التزموا بالتعليمات".. شيخ الأزهر يوجه رسالة ثانية حول فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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