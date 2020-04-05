تزويد مستشفى بنها الجامعي بجهازي تعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مستشفى بنها الجامعي، اليوم الأحد، تزويد المستشفى جهازي تعقيم ذاتي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

من جانبه، قال الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية الطب ببنها، إن الجهاز مخصص بأن يدخل فيه الشخص لمدة ثواني معدودة، ويجري تعقيم ذاتيًا.

وأشار القاضي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الجهاز سيتم وضعه في مدخل مبنى الطوارىء والاستقبال بالمستشفى، والثاني سيجرى وضعه أمام باب الموظفين، باعتبارهما أكبر مدخلين يشهدان كثافة دخول من الأشخاص.

وأوضح القاضي أن جهازي التعقيم جرى تصنيعه بداخل كلية الهندسة بجامعة بنها، مشيرًا إلى أنه جرى إلغاء زيارات المرضى، مع وضع أدوات تعقيم ومطهرات بكل مكان بالمستشفى، بجانب فرق مجهزة برش وتعقيم جميع أقسام المستشفى بصفة يومية.