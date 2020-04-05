إخلاء سبيل 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، المستشار محمد الفايد، إخلاء سبيل ثلاثة أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار، بمنزل بدائرة المركز، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العقيد أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بورود بلاغ بحفر بعض الأشخاص داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الإصلاح، مستغلين فترة حظر حركة المواطنين.

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وأكدت التحريات صحة البلاغ، وجرى مداهمة موقع الحفر داخل المنزل، وجرى ضبط كلا من "عادل.م" عامل، و"أحمد.م" حداد، و"سمير.م" مقاول، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم اشتروا المنزل مؤخرًا، وأقنعهم أحد الدجالين بوجود كنز أثري أسفله، فقرروا التنقيب عنه مستغلين حالة حظر التجوال وما يصاحبها من هدوء.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 4182 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2020.​