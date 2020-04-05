كيف يعد طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوي مشروع البحث؟ وزير التعليم يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب المنازل التواصل مع المدرسة أو أخصائي التطوير التكنولوجية لإضافتهم لمنصة "STUDY" في المدرسة.

جاء ذلك ردًا من الوزير على سؤال من أحد المتابعين على "فيسبوك".

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وكان السؤال على النحو التالي: "هل سيتم يوم 9 أبريل توضيح المشروعات البحثية لطلاب المنازل الأول والثاني الثانوي، وكيفية إعداها وهل ستكون من خلال المنصة أم ورقية؟".

وأشار الوزير إلى أن طلاب المنازل يمكنهم تقديم المشروع مثل الطلاب النظامين أو تقديمه للمدرسة ورقيًا.

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