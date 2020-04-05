الداخلية الفرنسية تصف حادث الطعن بمدينة ليون بـ"الإرهابي"

وصفت الداخلية الفرنسية الاعتداء الذي نفذه رجل في منطقة "رومان سور إيزير" جنوب شرقي البلاد وأدى لمقتل شخصين وجرح 7 آخرين، بـ "الاعتداء الإرهابي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي من أمام مكان الاعتداء، "هذا الصباح هنا في رومان سور إيزير قام رجل بعمل إرهابي عبر قتل شخصين وجرح 7 آخرين وفق حصيلة أولية. قوات الأمن تدخلت بسرعة وسيطرت عليه".

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هذا وقال كاستانير إن مدعي عام الجمهورية المختص بقضايا الإرهاب سيدرس القضية عن كثب لتصنيفها ومعرفة اذا ما كان العمل إرهابي أم لا".

وقام طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 33 عاما صباح اليوم السبت، بمهاجمة عدد من المارة بسكين في منطقة رومان سور إيزير مما أدى لمقتل شخصين وجرح 7 آخرين قبل أن تسيطر عليه الشرطة وتعتقله.

وبحسب قناة "بي.اف.ام" الفرنسية، نقلاً عن مصادر في الشرطة، طلب المعتدي من الشرطة أن تقتله "مما يرجح فرضية العمل الإرهابي".