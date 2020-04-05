بسبب أوضاعه المعيشية الصعبة.. نازح سوري يحرق نفسه بشرق لبنان

توفى نازح سوري، اليوم الأحد، متأثرًا بحروق أصيب بها بعد أن أقدم على إحراق نفسه بمادة البنزين في بلدة "تعلبايا" في منطقة البقاع بشرق لبنان بسبب أوضاعه المعيشية الصعبة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ان النازح بسام الحلاق البالغ من العمر 52 عاما كان نقل الى المستشفى بحالة حرجة.

وأضافت ان محافظ المنطقة ومنسقة شؤون النازحين السوريين فيها ورئيس بلدية تعلبايا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون

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اللاجئين سيتابعون حالة عائلة الحلاق لتأمين المساعدة لها.

وكانت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان قد أعلنت في نهاية العام الماضي أن 73 % من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 3.8 دولار في اليوم الواحد، وأن 55% منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع بـِ 2.9 دولار في اليوم الواحد.

وقد زادت الأزمة الاقتصادية القاسية في لبنان التي أدت الى فقدان العملة الوطنية (الليرة) أكثر من 60 % من قيمتها، من صعوبة أوضاع اللاجئين في لبنان كما تعاظمت هذه الصعوبات بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد اقتصاديا باغلاق المؤسسات العامة والخاصة مما أدى الى فقدان عشرات الآلاف لأعمالهم.

ويصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين على قوائم مفوضية اللاجئين الأممية الى حوالي المليون في حين ان السلطات اللبنانية تقدر عددهم بحوالي مليون و300 ألف نازح يقيم معظمهم في أكثر من 1400 مخيم عشوائي في مختلف المناطق اللبنانية.

