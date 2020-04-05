صحة غزة: نواجه نقصًا شديدًا في المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا

أفادت وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" في غزة اليوم الأحد بأن المستشفيات الحكومية في القطاع "تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية لفيروس كورونا".

وطالب الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في غزة، بتدخل دولي لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع

غزة لمواجهة فيروس كورونا بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة والفحص المخبري للفيروس.

وأعلن القدرة ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا إلى 6 حالات من أصل 12 إصابة تم اكتشافها حتى الآن.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي في رام الله، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 228 حالة.

وقال ملحم إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تلقي اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بحثا فيه تنسيق الجهود المشتركة لموجهة فيروس كورونا.

