الناطق باسم الجيش الليبي: سيتم دفن محمود جبريل في مصر

قال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الليبي الراحل، زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية"، محمود جبريل سيدفن في مصر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف اللواء أحمد المسماري أن أسرة محمود جبريل هي من طلبت دفنه في مصر.

وتوفي رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، اليوم الأحد، في القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت مصادر لـRT أن جبريل، (69 عاما) توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية بعد أيام من إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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وقالت تقارير مصرية إن جبريل كان يعاني من مشكلات

في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن "تحالف القوى الوطنية"، عن إصابة جبريل بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص طبي أعطى نتيجة إيجابية.

وتولى جبريل منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس بعد إسقاط نظام معمر القذافي، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.