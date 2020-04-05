الملكة إليزابيث: التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة فيروس كورونا

قالت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية إن التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي فيروس كورونا. وتابعت في خطاب للشعب البريطاني، مساء الأحد: «لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها». مساء الأحد: «لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها». وحثت فيه البريطانيين على التماسك، وشكرت العاملين في القطاع الصحي والملتزمين بالتباعد الاجتماعي وطرق الوقاية، مؤكدةً «سنتغلب على هذا الوباء». Advertisements وأضافت الملكة «نوجه الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه فيروس كورونا».

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