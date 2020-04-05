قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في خطاب موجه للشعب البريطاني، اليوم الأحد، إن بريطانيا تقف مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة فيروس العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأضافت الملكة «نوجه الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه فيروس كورونا». وتابعت «آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي». Advertisements وواصلت كلمتها «لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها ونلتقي بعد ذلك». وأشارت إلى أن «التاريخ سيذكر الجهود التي بذلت في مواجهة تحدي فيروس كورونا».

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كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث: نحن مع كل الدول في العالم لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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