زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب إندونيسيا

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة ضرب مقاطعة مالوكو الشمالية شرقي إندونيسيا في وقت سابق اليوم بالتوقيت المحلي.

أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، الجمعة الماضية، تحذيرًا من تشكل موجات تسونامي بعد تسجيل زلزال بلغت شدته 7 درجات في جزيرة سومطرة.

وفي 8 مارس الماضي، ضرب

زلزال بقوة 6.2 درجة ريختر، مساء السبت، جزر مدينة ماديرا البرتغالية.

وبحسب رويترز، قال مركز رصد الزلال الأورومتوسطي: إن زلزالا بقوم 6.2 درجة ريختر ضرب ماديرا.

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وأضافت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 5 كم.

ويشار إلى أن مدينة ماديرا

المتكونة من مجموعة من الجزر، وهي مسقط رأس نجم كرة القدم كرستيانو رونالد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والملقب بـ:صاروخ ماديرا".

إلى ذلك، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 فبراير.

وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.

