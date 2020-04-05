ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة ضرب مقاطعة مالوكو الشمالية شرقي إندونيسيا في وقت سابق اليوم بالتوقيت المحلي.
أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، الجمعة الماضية، تحذيرًا من تشكل موجات تسونامي بعد تسجيل زلزال بلغت شدته 7 درجات في جزيرة سومطرة.
وفي 8 مارس الماضي، ضربزلزال بقوة 6.2 درجة ريختر، مساء السبت، جزر مدينة ماديرا البرتغالية.
وبحسب رويترز، قال مركز رصد الزلال الأورومتوسطي: إن زلزالا بقوم 6.2 درجة ريختر ضرب ماديرا.
وأضافت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 5 كم.
ويشار إلى أن مدينة ماديراالمتكونة من مجموعة من الجزر، وهي مسقط رأس نجم كرة القدم كرستيانو رونالد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والملقب بـ:صاروخ ماديرا".
إلى ذلك، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 فبراير.
وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.