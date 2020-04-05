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الجيش اليمني يحرر مساحات ويتقدم شرق الحزم

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شنّت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الهجوم أسفر عن تحرير مساحات واسعة وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات. ووصف البيان الهجوم على مناطق سيطرة الميليشيات بـ"المباغت"، وأكد أنه مكّن الجيش من التقدم قرابة 20 كلم وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم.

سقوط العشرات

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكّن الجيش الوطني من أسر 17 عنصراً حوثياً، واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة. وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في المنطقة، منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى الميليشيات شرق الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

قصف السجينات

على صعيد آخر، قتلت خمس نساء وأصيبت 12 أخريات بقصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على السجن المركزي بمحافظة تعز، مساء اليوم. وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية، إن 3 قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي على سجن للنساء ما أدى إلى مقتل خمس وإصابة 11 سجينة تم إسعافهن إلى المستشفى.


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